"سما المصري": أثرت اهتمام مصر كلها بـ1050 جنيهًا

كشفت الفنانة سما المصري عن أسعار إطلالتها الغريبة التي ظهرت بها أمس، في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ41، وذلك بدار الأوبرا المصرية.

وقالت سما عبر حسابها بموقع "أنستجرام" :" آجي بطرحه بـ50 جنيهًا وفستان مقفول بألف جنيه أخد التريند من غير حتي ما أمشي علي سجادة حمرا".

وتابعت: "وأنا كنت فاكره الناس بتتفرج عليا عشان بالبس مكشوف طلعوا بيدوروا علي اخباري سواء بلبس حشمة أو لبس مكشوف...بيحبوووني....مش عارفه التريند عايز مني إيه؟".



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