شاهد.. «إكرامي» يُحرج مهيب عبدالهادي على الهواء

21 نوفمبر 2019 - 05:09 م

تسبب الكابتن إكرامي الشحات حارس الأهلي ومنتخب مصر السابق، في إحراج الإعلامي مهيب عبدالهادي، أثناء استضافته على الهواء مباشرة.

وسأل «مهيب» الكابتن إكرامي عن رأيه في قصة شعر زوج ابنته رمضان صبحي نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر الأوليمبي، ليفاجأه برده بأنها لا تعجبه لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها.

كما قام مهيب عبدالهادى عبر برنامج اللعيب على فضايئة "mbc مصر، بعرض لقطات من داخل معسكر المنتخب الأوليمبي، أثناء "حلاقة" لاعبي المنتخب، ليأخذ رأي الكابتن إكرامي في قصة شعر رمضان الجديدة، فاستوقفه الأخير وسأله: كيف سُمح لك بالدخول للتصوير في معسكر المنتخب؟»، ليتردد مهيب في الإجابة ويرد متلعثمًا:« دا مش داخل المعسكر»، ثم يأخذه لسؤال آخر حتى لا يركز على سؤاله وإحراجه، على الرغم من أنه كتب على فيديوهات حلاقة اللاعيبه بأنها من داخل إقامة المنتخب.

