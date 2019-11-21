"ريبورتاج" الإماراتية تنفذ 6 مشاريع سكنية في مصر

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محمد فضل- متابعات

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مصر

أبو ظبي

وحدات سكنية

شركة عقارية

تنظم ريبورتاج العقارية، الشركة الرائدة في مجال التطوير العقاري، والتي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، يوم السبت المقبل الموافق 23 نوفمبر الحالي، من الساعة 2 حتى 8 مساء بفندق سوفيتيل أبوظبي، فاعلية خاصة للمبيعات تشمل خصومات خاصة على مشاريعها العقارية في أبوظبي ودبي.

وقال إسلام أحمد سليمان الرئيس التنفيذي للعمليات في ريبورتاج العقارية إن الشركة قررت بمناسبة الاحتفال بمرور 5 سنوات على تأسيس الشركة تنظيم يوم خاص للمبيعات يشمل تخفيضات وعروضا خاصة على كافة مشاريعها في أبوظبي ودبي.

وأوضح أن الشركة تباشر حاليا تنفيذ 6 مشاريع توفر أكثر من 2300 وحدة سكنية جديدة، منها نحو ألفي وحدة ضمن 5 مشروعات بأبوظبي، وذلك بمناطق استثمارية رائدة مثل مدينة مصدر وشاطئ الراحة وجزيرة المارية.

وأوضح أن نسبة المبيعات بمشاريع الشركة وصلت إلى 50%، وسط إقبال ملحوظ من المشترين للشراء بمشاريع الشركة في ظل ما تتميز به من جودة عالية، مع توفر خدمات نوعية وغير تقليدية.

وأضاف سليمان أن "ريبورتاج" نجحت خلال 5 سنوات من تأسيسها في اكتساب ثقة المتعاملين في ظل التزامها بالمصداقية فيما يتعلق بالمواصفات ومواعيد الإنجاز والتسليم، حيث باشرت الشركة بداية العام الحالي تسليم مشروع «ليوناردو ريزيدنس» السكني بمدينة مصدر، والذي يوفر 177 شقة سكنية، منها 122 أستوديو، و48 شقة ذات غرفة واحدة، و16 شقة ذات غرفتين، وشقة واحدة ذات 3 غرف، ويمتد على مساحة أرض 4250 مترا مربعا.

وذكر أن قائمة مشاريع الشركة تضم كذلك عدة مشاريع أخرى في مدينة مصدر، منها "الواحة رزيدنس 1" والذي سيضيف  612 شقة، و"الواحة رزيدنس 2" والذي يوفر نحو 304 وحدات سكنية، و"ذا جيت" حيث سيوفر نحو 420 شقة سكنية.

وفي شاطئ الراحة تباشر الشركة تطوير مشروع "الراحة لوفت 1" ويوفر 164 وحدة، و"الراحة لوفت 2" ويوفر 110 وحدات سكنية، كما كشفت الشركة مؤخرا بالتعاون مع شركة كونتيننتال للاستثمار عن إطلاق 349 فيلا بمشروع "رُكان لوفتس" بمنطقة دبي لاند.

وأشار سليمان إلى اهتمام "ريبورتاج" بتقديم المزيد من العروض المبتكرة لعملائها، حيث كشفت الشركة خلال الأشهر الماضية عن عرض خاص يشمل استفادة المشترين بكافة مشاريع الشركة من الحصول على خصم بنسبة 10%، وذلك خلال الفترة من 23 إلى 30 سبتمبر الماضي.

وأكد اهتمام العملاء بالعروض الترويجية التي تناسب تطلعاتهم لشراء عقارات في مشاريع توفر لهم خدمات نوعية وغير تقليدية، موضحا أن عروض الشركة تتوالي، حيث طرحت خلال شهر يوليو الماضي عرض "اشتري شقة واحصل على عائد سنوي صافي بنسبة 8% لمدة 3 سنوات"، والذي يسمح للعملاء بالحصول على عائد سنوي صافي بنسبة 8% بعد الاستلام، بدون أي رسوم خدمات أو صيانة، لمدة 3 سنوات، وهو ما يسهم في تعزيز ثقة المستثمرين بمشاريع الشركة.


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