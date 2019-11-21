ماليزيا تستنكر موقف أمريكا بشأن المستوطنات الإسرائيلية

أعلن وزير الخارجية الماليزي سيف الدين عبد الله، الخميس، أن بلاده ترفض الموقف الأمريكي بشأن شرعنة المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقال خلال مؤتمر صحفي في موسكو، عقب لقاء نظيره الروسي سيرجي لافروف: "تعارض ماليزيا تغير الموقف الأمريكي بشأن المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية".

وأضاف عبد الله، إن "الحل السياسي أفضل طريقة لتسوية الصراع الإسرائيلي ـ الفلسطيني، وهو أفضل طريق للمضي قدما وتحقيق سلام دائم".

بدوره، قال لافروف، إن "الموقف الأمريكي يتناقض مع جميع القرارات الدولية القائمة، ويمكن أن يصل بالإسرائيليين والفلسطينيين إلى طريق مسدود".

وأضاف: "نؤيد العودة إلى الاحترام الكامل وغير المشروط لجميع القرارات التي اتخذت حتى الآن بشأن هذه القضية".

والإثنين، أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، في مؤتمر صحفي، أن بلاده لم تعد تعتبر المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية "مخالفة للقانون الدولي"، فيما لاقت تصريحاته إدانات دولية وعربية.

وكانت إسرائيل احتلت الأراضي الفلسطينية المعترف بها دوليا عام 1967.

ويعتبر المجتمع الدولي بأغلبية ساحقة المستوطنات غير شرعية، ويستند هذا جزئيا إلى اتفاقية جنيف الرابعة، التي تمنع سلطة الاحتلال من نقل إسرائيليين إلى الأراضي المحتلة.

وقضت محكمة العدل الأوروبية، قبل أيام، بإلزام الدول الأعضاء في الاتحاد بوضع ملصق "منتج مستوطنات"، وليس "صنع في إسرائيل"، على السلع المنتجة في المستوطنات.