» حارس الأهلي منفعلًا: «احترفنا الجدل وأدمنا الخلاف»

أمير سعد
رد شريف اكرامى حارس مرمى الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي على ترشيح لاعبين من المنتخب الأول لتدعيم المنتخب الأوليمبي في أولمبياد طوكيو 2020.
وقال شريف اكرامى عبر حسابه الرسمي على تويتر: "لم نتساءل عن خارطة الإعداد القوي أو كيف سيطور اللاعبين و الجهاز الفني أنفسهم للأولمبياد أو هل سيساعد الدوري المصري اللاعبين علي الظهور بشكل مشرف في طوكيو بل أول سؤال تم طرحه للرأي العام من هو الثلاثي الكبير الذي يستحق الانضمام! كأننا اعتدنا السطحيه و احترفنا الجدل و أدمنا الإختلاف".
لم نتساءل عن خارطة الإعداد القوي أو كيف سيطور اللاعبين و الجهاز الفني أنفسهم للأولمبياد أو هل سيساعد الدوري المصري اللاعبين علي الظهور بشكل مشرف في طوكيو بل أول سؤال تم طرحه للرأي العام من هو الثلاثي الكبير الذي يستحق الانضمام!كأننا اعتدنا السطحيه و احترفنا الجدل و أدمنا الإختلاف
— SherifEkramy (@SEkramyofficial) 21 نوفمبر 2019
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