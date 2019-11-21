» حكم المباراة النهائية لأمم إفريقيا تحت 23 عامًا

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المصريون

امم افريقيا

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» حكام مباراتي النهائي وتحديد المركز الثالث لبطولة كأس الأمم الأفريقية غدًا باستاد القاهرة.

جاءت الاختيارات كالتالي:

مصر وكوت ديفوار (النهائي)

حكم الساحة: اندوفيترا راكوتوجاونا (مدغشقر)

المساعدان: جيمس ايملي (سيشيل) وديك اوكيلو (أوغندا)

الحكم الرابع: سليمان دجاما (جيبوتي)

غانا وجنوب أفريقيا (المركز الثالث)

حكم الساحة: بوبو تراوري (مالي)

المساعدان: فتيحة جيرموني (المغرب) وابيلميرو دوس ريس (ساوتومي)

الحكم الرابع: ساليما موكانساجا (رواندا)

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