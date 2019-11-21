» 23 لاعبًا في قائمة البحرين للمشاركة في «خليجي 24»

21 نوفمبر 2019 - 06:11 م

أعلن الجهاز الفني لمنتخب البحرين بقيادة البرتغالي هيليوا سوزا اليوم الخميس، قائمة الفريق التي ستخوض بطولة كأس الخليج الرابعة والعشرين «خليجي 24».

وتقام منافسات خليجي 24 في قطر في الفترة ما بين 26 نوفمبر الجاري وحتى الثامن من ديسمبر المقبل، وسيتنافس المنتخب البحريني ضمن المجموعة الثانية مع منتخبات عمان والسعودية والكويت.

وضمت قائمة المنتخب البحريني 23 لاعبا هم، سيد محمد جعفر ووليد الحيام وإسماعيل عبد اللطيف ومحمد الحردان وتياجو (المحرق) والسيد شبر العلوي وسيد رضا عيسى وعلي حرم والسيد مهدي باقر ومحمد جاسم وكميل الأسود (الرفاع) وعلي مدن (النجمة) وأحمد نبيل (المنامة) وعبد الله الهزاع ومحمد الرميحي (الرفاع الشرقي) وأحمد بوغمار وراشد الحوطي ومحمد عبد الوهاب وعبد الوهاب المالود (الحد) وجاسم الشيخ ومهدي حميدان (الأهلي) وحمد الدوسري (الحالة) وسيد ضياء سعيد (النصر الكويتي).