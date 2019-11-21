حقيقة وفاة «هادي الجيار» داخل المستشفى

تعرض الفنان هادي الجيار، لوعكة صحية نُقل على إثرها لإحدى المستشفيات لتلقي العلاج يوم الأحد 10 نوفمبر نتيجةً إصابته بالتهاب رئوي.

وخلال الساعات الماضية، انتشرت أخبار كثيرة على مواقع التواصل الاجتماعي تزعم وفاة الفنان هادي الجيار، بعد تدهور حالته الصحية.

ومن جانبها أبدت أسرة الفنان هادي الجيار انزعاجها من هذه الشائعات، مطالبين تلك المواقع باحترام مشاعر الناس.

حيث كتبت ابنة الفنان مشيرة الجيار، عبر حسابها على "فيس بوك": "حسبي الله ونعم الوكيل اتقوا الله فالأخبار الكاذبة واحترموا مشاعر الناس انعدمت الإنسانية والمهنية تماما".

فيما طمأنت مشيرة جمهوره على صحته قائلة: "والدي بخير تعرض لوعكة صحية بسيطة والحمدلله رب العالمين".

ومن جهته نفى أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية ما تردد حول هذا الأمر، مؤكدا أنها «أخبار كاذبة».

ويذكر أن آخر أعمال هادي الجيار كان مسلسل "ولد الغلابة" وهو من بطولة أحمد السقا ومي عمر ومحمد ممدوح وإنجي المقدم وهبة مجدي وإدوارد وكريم عفيفي وصفاء الطوخي ومن تأليف أيمن سلامة وإخراج محمد سامي ومن إنتاج صادق الصبّاح.

كما ينشغل الجيار حاليا في تصوير مسلسل "فالنتينو" مع عادل إمام ووفاء صادق وداليا البحيري ومن إخراج رامي إمام.

وأوضح نقيب المهن التمثيلية أن الفنان هادي الجيار يتمتع بصحة جيدة، مطالبا بتحري الدقة قبل نشر أي خبر يتعلق بصحة الفنانين.