«كاف» يُرشح 5 ملاعب لاستضافة نهائي دوري الأبطال

21 نوفمبر 2019 - 06:20 م

حدد مسئولو الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف»، 5 ملاعب لاختيار أحدهم لاستضافة المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم، والذي سيقام خلال نهاية مايو أو أول يونيو المقبلين.

واستقر مسئولو الكاف على الملاعب الآتية لاختيار أحدهم لاستضافة نهائي دوري أبطال أفريقيا هذه النسخة وهم: إستاد القاهرة الدولي، ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء في المغرب، ملعب سوكر سيتي في جنوب أفريقيا، ملعب الخرطوم في السودان، ملعب عمر بونجو في الجابون.

يذكر أن هذه هي المرة الأولى التي يقام فيها نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا من مباراة واحدة على ملعب محايد، بعد واقعة مباراة نهائي العام الماضي بين الترجي التونسي والوداد المغربي بملعب رادس.