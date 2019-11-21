الأردن يلغي مؤتمرًا دينيًا تشارك فيه إسرائيل

21 نوفمبر 2019 - 06:24 م

استجابة لضغط الشارع ومجلس النواب، قررت وزارة الداخلية الأردنية، إلغاء مؤتمرا بعنوان "السلام بين الأديان"، كان مقررا عقده في عمّان على مدار ثلاثة أيام، ويشارك فيه وفد إسرائيلي,

وعلى الرغم من عدم إعلان وزارة الداخلية، أسباب إلغاء المؤتمر إلا أن وسائل إعلام أردنية قالت إن القرار جاء تحت ضغط لجنة "سفراء ضد التطبيع".

وينبثق المؤتمر عن "المبادرة المتحدة للأديان"، ومكتبها الإقليمي للشرق الأوسط موجود في الأردن، وعقد مسبقا في عمان، وعلى مدار سنوات طويلة.