الأطباء منعوا الزيارة.. سبب دخول سوزان مبارك المستشفى

21 نوفمبر 2019 - 06:37 م

كشف علاء مبارك نجل الرئيس الأسبق حسني مبارك، أن والدته سوزان مبارك مازالت محتجزة بالعناية المركزة، بعد إجرائها عملية جراحية أوائل الشهر الجاري.

فيما قالت إحدى أعضاء حركة «أبناء مبارك»، أن سوزان مبارك دخلت المستشفى بسبب آثار جانبية نتيجة العملية التي أجرتها قبل أسبوعين.

وأضافت في تصريحات نقلتها صحيفة الوطن، أن الأطباء منعوا عنها الزيارة، لكنهم أكدوا في الوقت ذاته ةأن حالتها مستقرة.

كما رفضت الإفصاح عن اسم المستشفى التي تتواجد بها قرينة الرئيس الأسبق، قائلة: "مينفعش نقول غير لو صرح مصدر موثوق".