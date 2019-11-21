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إيقاف مديرة بنك تحرشت جنسيًا بـ200 رجُل!

قضايا وحوادث

أرشيفية
أرشيفية

أحمد سالم

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تحرش جنسي

مديرة بنك

البنك الوطني الزامبي

أوقف البنك الوطنى الزامبى، مديرة البنك التنفيذية عن العمل، بعد وصول عدد من الشكاوى تتهمها بابتزاز نحو 200 رجل جنسيًا مقابل إنهاء مصالحهم أو توظيفهم بالبنك.

ونشرت صحيفة Zambian Observer ، خبرًا قالت فيه إن عددًا من عملاء البنك، والباحثين عن العمل، تم استدراجهم من قبل مديرة البنك التنفيذية، لإقامة علاقة جنسية معها، مقابل إنهاء أعمالهم، أو توظيفهم، مستغلة نفوذها كرئيس تنفيذى للبنك.

 وأوضحت الصحيفة، أن المديرة المتهمة تبلغ من العمر 39 سنة، تعد العملاء بالموافقة على طلبات القروض المصرفية الخاصة بهم التى يطلبونها فى حالة الموافقة على طلبها.

وتفيد الصحيفة  أنه وبعد أن تقدم 10  رجال رسميًا بشكاوى ضدها، قررت إدارة البنك تعليقها رسميًا، دون توضيح للعقوبات التى يعتزم البنك إجراءها.

وأوضحت الصحيفة، أن السيدة غير متزوجة بسبب سعيها للحصول على مؤهلات أكاديمة مختلفة قبل العثور على شريك.


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