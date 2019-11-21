وفاة يمني أحرق نفسه بصنعاء بسبب الحوثيين

قالت مصادر محلية بالعاصمة صنعاء، إن المواطن الذي أحرق نفسه أمام رئاسة الجمهورية بصنعاء توفي أمس الأربعاء في المستشفى الجمهوري، والذي أسعف إليه لتلقي العلاج.

وبحسب وكالة خبر اليمنية فإن الحروق التي أصيب بها جمال صالح الضبيبي (41 عاماً)، من محافظة ريمة، كانت خطيرة وتسببت في وفاته.

وكان المواطن الضبيبي أقدم على إضرام النار في جسده احتجاجاً على ما تعرض له من ظلم وابتزاز من قبل قيادات حوثية بارزة وعدم إنصافه من قبل القضاء.

ووفقا للوكالة فإن للمليشيات الحوثية يد في تصفية الضبيبي حتى لا تتحول قضيته إلى رأي عام يساهم في تأجيج المجتمع عليها في ظل تزايد السخط الشعبي عليها نتيجة تصاعد عمليات الفساد ونهب المال العام.

وأكدت أن المليشيات هددت أسرة الضبيبي بعدم التحدث لأي من وسائل الإعلام حول مظلوميتهم، وفي حال حدث ذلك فإن السجن بانتظارهم.