  • الخميس 21 نوفمبر 2019
  • بتوقيت مصر07:32 م
بحث متقدم
علاء مبارك

علاء مبارك عن مرض والدته: «ادعو الله أن يشفيها»

خالد الجندي

«هل يدخل غير المسلم الجنة؟».. خالد الجندي يحسم الجدل

الامن - أرشيفية

ضبط المتهم الرئيسي في حريق «إيتاي»

سوزان مبارك

الأطباء منعوا الزيارة.. سبب دخول سوزان مبارك المستشفى

الشرطة الأردنية

الأردن يلغي مؤتمرًا دينيًا تشارك فيه إسرائيل

محمد رمضان

محمد رمضان يقتحم المسرح بـ"حصان" في الرياض

نتنياهو

إسرائيل تزعم: اتفاقية سلام مع دول الخليج قريبًا

محمد صلاح

قطر توجه رسالة لـ«صلاح» قبل مونديال الأندية

سما المصري

"سما المصري": أثرت اهتمام مصر كلها بـ1050 جنيهًا

ارشيفية

«الرياض تتجمد».. أقوى موجة برد منذ 30 عامًا

وفاة يمني أحرق نفسه بصنعاء بسبب الحوثيين

عرب وعالم

أرشيفية
أرشيفية

أحمد سالم

أخبار متعلقة
#

رد ناري من أزارو على هجوم جمهور الأهلي: نسيتوا 100 هدف

#

الجيزة تسجل أول حالات وفاة بسبب الأمطار

#

حقيقة وفاة رامز جلال بسبب "قرش"..والمهن التمثيلية ترد

#

وفاة مغنية على خشبة المسرح بسبب الألعاب النارية

صنعاء

الحوثيين

يمني

قالت مصادر محلية بالعاصمة صنعاء، إن المواطن الذي أحرق نفسه أمام رئاسة الجمهورية بصنعاء توفي أمس الأربعاء في المستشفى الجمهوري، والذي أسعف إليه لتلقي العلاج.

وبحسب وكالة خبر اليمنية فإن الحروق التي أصيب بها جمال صالح الضبيبي (41 عاماً)، من محافظة ريمة، كانت خطيرة وتسببت في وفاته.

وكان المواطن الضبيبي أقدم على إضرام النار في جسده احتجاجاً على ما تعرض له من ظلم وابتزاز من قبل قيادات حوثية بارزة وعدم إنصافه من قبل القضاء.

ووفقا للوكالة فإن للمليشيات الحوثية يد في تصفية الضبيبي حتى لا تتحول قضيته إلى رأي عام يساهم في تأجيج المجتمع عليها في ظل تزايد السخط الشعبي عليها نتيجة تصاعد عمليات الفساد ونهب المال العام.

وأكدت أن المليشيات هددت أسرة الضبيبي بعدم التحدث لأي من وسائل الإعلام حول مظلوميتهم، وفي حال حدث ذلك فإن السجن بانتظارهم.


تقييم الموضوع:

النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

أسعد كل الناس.. ثم مات تعيسًا!

محمود سلطان

الدولة الأموية..(الدولة فى خدمة الأمة)

د. هشام الحمامي

((ما عاش كاهن بالمعاش))

القس مكاريوس فهيم قليني

الصدمة الحضارية الأولى

ياسر أنور

سد النهضة في واشنطن !

طه خليفة

لغة لا تموت

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» «آل الشيخ» يستحوذ على جميع أسهم «ألميريا»
» وزير الرياضة للاعبي المنتخب: «قادرين على الفوز بالبطولة»
» 23 لاعبًا في قائمة البحرين للمشاركة في «خليجي 24»
» سيارة تقتحم البيت الأبيض
» حارس الأهلي منفعلًا: «احترفنا الجدل وأدمنا الخلاف»
» حكم المباراة النهائية لأمم إفريقيا تحت 23 عامًا
» فضيحة جنسية تطيح بنجل الملكة إليزابيث
» سبب رحيل محمد صلاح و«دي بروين» عن تشيلسي
» رسميًا.. إطلاق القمر الصناعي المصري "طيبة 1" غدًا
» لراغبي شراء سيارة أقل من 100 ألف جنيه
» دوري الأبطال.. موعد مباراة النجم الساحلي والأهلي

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    05:06 ص

  • فجر

    05:05

  • شروق

    06:32

  • ظهر

    11:46

  • عصر

    14:39

  • مغرب

    16:59

  • عشاء

    18:29

من الى
فيس بوك
عمال نظافة
أرشيفية
أرشيفية
ذباب