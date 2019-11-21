علاء مبارك عن مرض والدته: «ادعو الله أن يشفيها»

21 نوفمبر 2019 - 07:29 م

لا زالت سوزان مبارك قرينة الرئيس الأسبق حسني مبارك، ترقد داخل العناية المركزة بإحدى المستشفيات، إثر أعراض جانبية لعملية جراحية خضعت لها أوائل الشهر الجاري.

فيما وجه نجلها الأكبر علاء مبارك، الشكر لكل من سأل عنها، مطالبًا الجميع بالدعاء لها بأن يشفيها الله.

وكتب علاء عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة :« نشكر كل من سأل للاطمئنان على صحة والدتي وندعوا الله ان يتم شفائها على خير وان تعود الى بيتها فى القريب العاجل».



نشكر كل من سأل للاطمئنان على صحة والدتي وندعوا الله ان يتم شفائها على خير وان تعود الى بيتها فى القريب العاجل .???? pic.twitter.com/fV34JWSgaX — Alaa Mubarak (@AlaaMubarak_) November 21, 2019