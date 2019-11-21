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بالصور.. «صلاح» يشارك في تدريبات ليفربول

الرياضة

محمد صلاح
محمد صلاح

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المصريون

محمد صلاح

ليفربول

شارك النجم محمد صلاح، جناح ليفربول والمنتخب الوطني، في تدريبات فريقه، اليوم الخميس، بملعب "ميلوود"، مقر تدريبات الفريق؛ استعدادًا لمواجهة كريستال بالاس يوم السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من الدوري الإنجليزي.

ويأتي ذلك رغم غياب محمد صلاح عن لقائي منتخب مصر مع كينيا وجزر القمر في تصفيات أمم أفريقيا 2021؛ بسبب الإصابة التي تعرض لها في لقاء مانشستر سيتي.

ويتصدر ليفربول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 34 نقطة بفارق 8 نقاط عن ليستر سيتي صاحب المركز الثاني.




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