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اتهام «نتنياهو» في ثلاث قضايا فساد

عرب وعالم

نتنياهو
نتنياهو

أحمد سالم

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انتهاء جلسات الاستماع لنتنياهو في 3 ملفات فساد

إسرائيل

قضايا الفساد

نتنياهو

قرر النائب العام الإسرائيلي، أفيخاي ميندلبليت، الخميس، توجيه اتهامات لرئيس الوزراء بنيامين نتيناهو في ثلاث قضايا فساد، وفق إعلام محلي.

وذكرت صحيفة هآرتس العبرية أن الاتهام يأتي بعد جلسات استماع استغرقت أربعة أيام بمشاركة فريق الدفاع عن نتنياهو الشهر الماضي، وأعقبها مداولات مكثفة في مكتب المدعي العام.

ولم يحدد ميندلبليت موعدا لتوجيه الاتهامات رسميا أو تفاصيل إضافية.

وأشارت الصحيفة إلى أنها المرة الأولى في تاريخ إسرائيل التي يتهم فيها رئيس وزراء في السلطة بالرشوة.

وفي فبراير الماضي، أعلن ميندلبليت نيته تقديم لائحة ضد نتنياهو بتهم الاحتيال وإساءة الأمانة وتلقي الرشوة ولكنه أبقى قراره النهائي إلى ما بعد عقد جلسات استماع لدفاع نتنياهو.

وفي أكتوبر الماضي عقد مندبليت 4 جلسات استماع لطاقم الدفاع عن نتنياهو.

ويواجه نتنياهو اتهامات في 3 ملفات أساسية، كانت وحدة التحقيقات في الشرطة قد حققت معه بشأنها في العامين الماضيين، وخلصت فيها إلى أن ثمّة ما يكفي من القرائن لإدانة نتنياهو فيها وهي:

الملف 1000: يتضمن اتهامات بتلقي هدايا ومزايا من رجال أعمال، مقابل تسهيلات.

الملف 2000: يتضمن اتهامات بمحاولة التوصل إلى اتفاق مع ناشر صحيفة "يديعوت أحرونوت" أرنون موزيس، للحصول على تغطية إيجابية في الصحيفة، مقابل إضعاف صحيفة "إسرائيل اليوم" المنافسة.

الملف 4000: يتضمن اتهامات بإعطاء مزايا وتسهيلات مالية للمساهم المسيطر في شركة الاتصالات "بيزك" شاؤول ألوفيتش، مقابل الحصول على تغطية إيجابية في الموقع الإعلامي المملوك لآلوفيتش "والا".


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