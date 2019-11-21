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«نيمار» يوجه رسالة غامضة إلى مدربه في باريس سان جيرمان

الرياضة

نيمار
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المصريون

نيمار

سان جيرمان

بعث نيمار دا سيلفا، صانع ألعاب فريق باريس سان جيرمان والمنتخب البرازيلي، رسالة غامضة إلى مدربه الألماني توماس توخيل، ردًا على التصريحات أدلى بها اليوم الخميس خلال المؤتمر الصحفي الخاص لمباراة الفريق أمام ليل والمقرر إقامتها غدا الجمعة ضمن منافسات الجولة الـ14 من الدوري الفرنسي.

وغرد «نيمار» عبر حسابه الشخصي الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «نواجه بعض المشكلات في الحياة، ولكن عندما تقلق، فإنك تجعل المتاعب مضاعفة، لا تقلق، وكن سعيدًا».

وأعرب توخيل عن غضبه بسبب تواجد نيمار في مدريد لحضور كأس ديفيز للتنس، مؤكدًا أنه لا يقبل هذه الرحلة على الإطلاق، لأن التوقيت غير مناسب وسيفقد اللاعب تركيزه.

وأعلن باريس عن جاهزية نيمار لمواجهة ليل غدا بالدوري الفرنسي، بعد تعافيه من الإصابة التب أبعدته عن مباريات فريقه ومنتخب البرازيل مؤخرًا، كما يلتقي سان جيرمان مع ريال مدريد على ملعب "سانتياجو برنابيو"، الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

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