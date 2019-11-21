» رئيس لبنان يدعو المتظاهرين للحوار

دعا ميشال عون الرئيس اللبناني، المتظاهرين إلى الحوار حول الإجراءات والمشاورات حول مطالبهم فيما يتعلق بمكافحة الفساد.

واعتبر الرئيس اللبناني، في خطابه في العيد الـ76 لاستقلال لبنان عن الاحتلال الفرنسي، أن التناقضات السياسية منعت تشكيل الحكومة اللبنانية، مطالبا اللبنانيين بالمساعدة في مفاوضات الخروج من الأزمة في لبنان.

وتعهد الرئيس اللبناني في كلمته بالعمل على استقلال القضاء، حتى يكون مؤهلًا لمعركة مكافحة الفساد، على حد وصفه.

ودعا عون، العسكريين إلى الالتزام بحماية المتظاهرين في لبنان والحفاظ على حقهم في حرية الرأي والتعبير، بالإضافة إلى حماية حق حرية التنقل، في إشارة إلى منع المتظاهرين المحتجين من قطع الطرق.

وطالب ميشال عون، المتظاهرين، بعدم "الاسترسال في خطاب الكراهية"، على حد وصفه، مؤكدًا ضرورة الحفاظ على "احترام الآخر" باعتباره من أسس قيام الدولة في لبنان.

وأشار إلى أن العام المقبل سيكون عام "الاستقلال الاقتصادي" من خلال البدء في عمليات الحفر لاستخراج البترول، وتوفير السبل لتطوير الاقتصاد اللبناني.

ولا تزال مفاوضات تشكيل الحكومة اللبنانية تواجه تعثرًا، بعدما أعلن رئيس الوزراء سعد الحريري استقالة حكومته، على خلفية المظاهرات المستمرة في جميع أنحاء لبنان منذ أكثر من شهر.