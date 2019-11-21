» مفاجأة.. «كاف» يدرس تغيير موعد انطلاق «كان 2021»

21 نوفمبر 2019 - 09:46 م

علق الإتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف»، موعد انطلاق بطولة كأس الأمم الأفريقية المقرر إقامتها في الكاميرون 2021.

وقال الكاف في بيان أصدره مساء اليوم الخميس أنه سيتم تحديد موعد انطلاق بطولة أمم إفريقيا المقبلة في موعد لاحق بالتنسيق بين الاتحاد الإفريقي و الكاميرون بسبب الظروف المناخية.

وكان اللجنة التنفيذية التابعة للاتحاد الإفريقي قد عقد اجتماعا مساء اليوم قبل انطلاق نهائي كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما والتي تُقام في مصر حتى 22 من نوفمبر الجاري.

يذكر أنه تم سحب تنظيم بطولة كأس الأمم الإفريقية عام 2019 من الكاميرون بسبب عدم اكتمال البنية التحتية الخاصة بالملاعب التي ستُقام عليها فاعليات البطولة وتمت إقامتها في مصر.