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ترامب يتعهد بنشر بياناته المالية قبل رئاسيات 2020

عرب وعالم

ترامب
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المصريون ووكالات

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تعهد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الخميس، بنشر بياناته المالية قبل انتخابات الرئاسة المقررة عام 2020.
وكتب ترامب في تغريدة عبر "تويتر"، يقول إن المحقق الخاص في قضية التدخل الروسي "بوب (روبرت) مولر، بعد إمضاء عامين وإنفاق 45 مليون دولار، راجع كل سجلاتي المالية، وضرائبي، ولم يجد شيئًا".
وأضاف: "الآن تستمر مطاردة الساحرات مع مراجعة المدعين العامين الديمقراطيين في نيويورك كل صفقة مالية قمت بها على الإطلاق. هذا لم يحدث أبدا مع رئيس من قبل".
وتابع: "ما يفعلونه غير قانوني. لكني بريء، وعندما أنشر بياناتي المالية (وهذا قراري) في وقت ما قبل الانتخابات، سيُظهر ذلك شيئًا واحدًا فقط -أنني أكثر ثراءً مما ظن الناس- وهذا أمر جيد. وظائف، وظائف، وظائف!".
والأربعاء، دعا ترامب إلى إنهاء جلسات الاستماع في الكونغرس ضمن التحقيقات الهادفة إلى عزله، ووصفها ساخرًا بأنها "مطاردة ساحرات.. وتسيء للبلاد".
و"مطاردة الساحرات" هي عملية بحث واضطهاد الأشخاص جرت بأوروبا في العصور الوسطى وأوائل العصر الحديث، حيث استهدفت الكنيسة الكاثوليكية بداية ثم البروتستانية، من يشتبه بكونهم يمارسون السحر أو الشعوذة.
ويتّهم الديمقراطيون ترامب باستغلال سلطاته الرئاسية بطلبه من نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، فتح تحقيق بحق نائب الرئيس السابق جو بايدن، المرشّح الديمقراطي الأوفر حظًا لمواجهته في الاستحقاق الرئاسي المقرر العام المقبل.
وفي محادثة هاتفية جرت في 25 يوليو/ تموز الماضي، ونشر البيت الأبيض فحواها، طلب ترامب من زيلينسكي "التدقيق" بشأن جو بايدن، ونجله هانتر.
وأثار هذا الاتصال شبهات لدى العديد من المسؤولين وأجهزة الاستخبارات إلى درجة أن مخبرا من وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي ايه) قرر إطلاع المسؤولين عليه، وهو ما فجر القضية.
وترامب هو ثالث رئيس أمريكي يُستهدف بإجراءات عزل، ولم تتم إقالة أي رئيس من قبل بموجب هذه الإجراءات.
وفي 22 مارس/ آذار الماضي، سلم مولر تقريره إلى وزارة العدل الأمريكية، بعد 22 شهرا من التحقيق حول ما إذا كان ترامب تعاون سرا مع الروس خلال حملته الانتخابية عام 2016.
وأرسل وزير العدل وليام بار، أهم ما ورد في التقرير إلى الكونغرس، وقال إن التحقيق لم يتوصل إلى ما يفيد بوجود تعاون سري بين ترامب والروس.
واعتبر ترامب أن التقرير برأ ساحته بشكل كامل، في حين يقول الديمقراطيون إن ترامب يحاول عرقلة العدالة.
وفي 29 مايو/ أيار الماضي، أعلن مولر أمام الصحفيين، إغلاق التحقيق رسميًا. -

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