  • الخميس 21 نوفمبر 2019
  • بتوقيت مصر11:31 م
بحث متقدم
ترامب

"عشاء سري" جمع ترامب ومؤسس "فيسبوك"

أرشيفية

«نادية» تروي تفاصيل 9 سنوات من الاغتصاب على يد والدها وشقيقها

مرتضى منصور

«مرتضى» يتحدى: الزمالك لن يلعب في قطر

أرشيفية

500 ألف مصري يعملون في «الدجل والشعوذة»

الخطيب

صدمة في الأهلي بعد نتيجة فحوصات«الخطيب»

الدولار والجنيه

سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك

شوقي غريب ومحمد صلاح

«غريب» يتحدث عن ضم محمد صلاح للمنتخب الأوليمبي

أرشيف

قطار يدهس ربة منزل ونجلها بالمنوفية

علاء مبارك

علاء مبارك عن مرض والدته: «ادعو الله أن يشفيها»

خالد الجندي

«هل يدخل غير المسلم الجنة؟».. خالد الجندي يحسم الجدل

العراق.. محتجون يضرمون النيران في مديرية شرطة ذي قار

عرب وعالم

مظاهرات العراق
مظاهرات العراق

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

محتجون يضرمون النيران بمنزل رئيس مجلس قضاء "الغراف"

#

العراق.. إضرام النيران بمنزل قائمقام "الغراف" بذي قار

#

محتجون يضرمون النيران في منازل 3 برلمانيين جنوبي العراق

#

العراق.. عبد المهدي يرفض تدخلات "الخارج"

أفاد مصدر أمني، بأن محتجين غاضبين أضرموا النار مساء الخميس، في أحد أقسام مديرية شرطة ذي قار جنوبي العراق.
وقال الملازم في شرطة ذي قار طارق الجاموس للأناضول، إن "العشرات من المحتجين الغاضبين أضرموا النيران بقسم شؤون العشائر بمديرية شرطة ذي قار".
وأضاف الجاموس، أن المحتجين يبدو أنهم كانوا غاضبين من لقاء عدد من شيوخ عشائر وسط وجنوبي العراق، الأربعاء، مع رئيس الحكومة عادل عبد المهدي في بغداد.
وأشار إلى أن فرق الدفاع المدني تحاول السيطرة على الحريق(حتى الساعة 19.30 تغ) الذي امتد إلى متجر قريب، لكن لم يتم تسجيل أية خسائر في الأرواح.
ومنذ اندلاع الاحتجاجات الشعبية المناوئة للحكومة مطلع تشرين الأول/أكتوبر الماضي، أضرم المتظاهرون النيران في الكثير من منازل مسؤولين محليين وأعضاء في البرلمان ومقرات الفصائل الشيعية المقربة من إيران وبدرجة أقل مؤسسات حكومية في وسط وجنوبي البلاد.
ومنذ بدء الاحتجاجات مطلع تشرين الأول/أكتوبر الماضي، سقط في أرجاء العراق 339 قتيلاً و15 ألف جريح، وفق إحصاء أعدته الأناضول، استنادا إلى أرقام لجنة حقوق الإنسان البرلمانية، ومفوضية حقوق الإنسان (رسمية تتبع البرلمان)، ومصادر طبية وحقوقية.
والغالبية العظمى من الضحايا من المحتجين الذين سقطوا مواجهات مع قوات الأمن ومسلحي فصائل شيعية مقربة من إيران.
وطالب المحتجون في البداية بتحسين الخدمات وتأمين فرص عمل ومحاربة الفساد، قبل أن تشمل مطالبهم رحيل الحكومة والنخبة السياسية المتهمة بالفساد.
ويرفض عبد المهدي الاستقالة، ويشترط أن تتوافق القوى السياسية أولا على بديل له، محذرا من أن عدم وجود بديل "سلس وسريع"، سيترك مصير العراق للمجهول. -

تقييم الموضوع:

النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

أسعد كل الناس.. ثم مات تعيسًا!

محمود سلطان

الدولة الأموية..(الدولة فى خدمة الأمة)

د. هشام الحمامي

((ما عاش كاهن بالمعاش))

القس مكاريوس فهيم قليني

الصدمة الحضارية الأولى

ياسر أنور

سد النهضة في واشنطن !

طه خليفة

لغة لا تموت

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» نتنياهو يرفض لائحة الاتهام ضده ويصفها بـ "محاولة انقلاب"
» ترامب يتعهد بنشر بياناته المالية قبل رئاسيات 2020
» أسعار الذهب تشهد استقرارًا في نهاية الأسبوع
» ضبط المتهم الرئيسي في حريق «إيتاي»
» مفاجأة.. «كاف» يدرس تغيير موعد انطلاق «كان 2021»
» رئيس لبنان يدعو المتظاهرين للحوار
» اتهام «نتنياهو» في ثلاث قضايا فساد
» «الصحفيين» تفتح أبوابها الجمعة لمشاهدة نهائي أمم إفريقيا
» «آل الشيخ» يستحوذ على جميع أسهم «ألميريا»
» وزير الرياضة للاعبي المنتخب: «قادرين على الفوز بالبطولة»
» 23 لاعبًا في قائمة البحرين للمشاركة في «خليجي 24»

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    05:06 ص

  • فجر

    05:05

  • شروق

    06:32

  • ظهر

    11:46

  • عصر

    14:39

  • مغرب

    16:59

  • عشاء

    18:29

من الى
فيس بوك
عمال نظافة
أرشيفية
أرشيفية
ذباب