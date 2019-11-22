إيران: نستطيع منع مفتشي وكالة الطاقة من دخول أراضينا

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إيران

الخارجية الإيرانية

عباس موسوي

وكالة الطاقة

وجه المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، عباس موسوي، رسالة شديدة اللهجة لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية،حيث أكد أنه عليهم الامتثال لضوابط الجمهورية الإيرانية حول مراكزها الحيوية،مشددًا على احقية طهران في حماية مراكزها الحساسة، وفق قوله .

وأوضح "موسوي" في تصريحاته، أمس الخميس، أن الجمهورية الإيرانية أبلغت على الفور الوكالة الدولية للطاقة الذرية بهذه التعليمات، كما أعدت الوثائق وأرسلتها لهم وهي  في انتظار رد الوكالة وتأمل أن يكون لدى الوكالة رد مقنع، بحسب ما نقلت وكالة "أنباء فارس" الإيرانية .

وكان قد أصدرت وكالة الطاقة الذرية، الأثنين الماضي، تقرير  عن النشاط النووي الإيراني في الفترة الأخيرة، موضحة أن إيران مازالت تتجاوز حدود الاتفاق النووي، وما يتعلق بتخصيب اليورانيوم ومخزون اليورانيوم المخصب.

وقد شهدت العلاقات الأمريكية الايرانية توترا بعد انسحاب الرئيس الامريكي، دونالد ترامب، من الاتفاق النووي، وفرض عثوبات عليها، ما أثر على اقتصادها وتدهور عملتها.


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