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اعتقال 33 جزائريا في مظاهرات ليلية ضد الانتخابات الرئاسية

الحياة السياسية

المظاهرات الجزائرية
المظاهرات الجزائرية

متابعات - أمينة عبد العال

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الجزائر

الانتخابات الرئاسية

بوتفليقة

اعتقلت قوات الأمن الجزائرية 30 في مظاهرات ليلية لمئات الجزائريين اعتراضا علي إقامة الانتخابات الرئاسية والمقرر عقدها في 12 ديسمبر، حسبما نقلت فرانس بريس.

وشهد وسط المدينة اعتراضات من قبل المواطنين، حيث أطلق السائقون أبواق سياراتهم، فيما قرع المتظاهرون علي أدوات الطهي، إلا أن الشرطة تدخلت وفرقت حشود المتظاهرين.

يذكر أن الجزائر تشهد تظاهرات مستمرة منذ أسابيع لاعتراضهم علي إجراء انتخابات رئاسية التي سيتم خلالها انتخاب رئيس خلفا للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، لأنها في نظرهم ستعيد النظام السياسي نفسه منذ الاستقلال في 1962.


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