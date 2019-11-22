قريبًا.. بيع تذاكر السكة الحديد بمكاتب البريد

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علي محمود

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وزارة النقل

وزارة الاتصالات

السكة الحديد

تذاكر القطارات

مكاتب البريد

عقد وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير، اجتماعا موسعا مع الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ لبحث التعاون بين الوزارتين في مجال تكنولوجيا المعلومات، وتفعيل عدد من الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين؛ بما يساهم  في تحسين الخدمة المقدمة للمواطنين في مجالات النقل والاتصالات، بحضور قيادات الوزارتين.

وتباحث الجانبان حول تفعيل الاتفاقية الموقعة بين الوزارتين فيما يتعلق بالتعاون في وضع منظومة أكشاك بريدية في 12 محطة سكة حديد رئيسية، والتعاون بين الجانبين في بيع تذاكر السكة الحديد عن طريق مكاتب البريد المنتشرة في أنحاء الجمهورية؛ تيسيرا علي  المواطنين.

وتم الاتفاق علي تشكيل لجنة من الجانبين تبدأ أعمالها مع بداية الأسبوع القادم لإقرار وسرعة تحديد الأماكن الخاصة بالأكشاك البريدية في المحطات المتفق عليها، وكذلك سرعة إنجاز تذاكر سكة حديد تجريبية مع بداية الشهر المقبل ليبدأ بعدها التشغيل التجريبي لمنظومة إنتاج تذكرة سكة حديد، والدفع الالكتروني عن طريق مكاتب البريد المختلفة.

كما تم الاتفاق على التعاون بين الجانبين في مجال عقد دورات تدريبية في مجالات تكنولوجيا المعلومات لكافة الهيئات والشركات التابعة لوزارة النقل، وذلك في إطار التحول الرقمي، والاتجاه نحو استخدام تكنولوجيا المعلومات في كافة قطاعات وزارة النقل، وكذلك الإعداد لتوقيع بروتوكول للمرحلة الثانية لمشروع البنية المعلوماتية لوزارة النقل، الذي يعد محورا هاما في مجال تكنولوجيا المعلومات يخدم كافة هيئات وشركات وزارة النقل .


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