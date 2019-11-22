  • الجمعة 22 نوفمبر 2019
  • بتوقيت مصر01:21 م
بحث متقدم
الشوباشي

الشوباشي: وقت الانفجار محدش هيقدر يقف قصادنا

واتساب

"تليجرام" يوجه ضربة موجعة لمستخدمى «واتساب»

بث مباشر من داخل فندق

بث مباشر من داخل غرفة.. يحول فندق إلى العالمية

الطيران الروسي

تعرف علي حقيقة منع رحلات الطيران الروسية لمصر

عكاشة

عكاشة: "الحسبة طلعت غلط يا عكش"

حمير

استخدام جلود الحمير في علاج "فقر الدم"

مجسم الثورة

شاهد..احتراق مجسم الثورة في ساحة الشهداء بلبنان

غادة والي

المرشحون لشغل منصب وزير التضامن

ستاد القاهرة

موعد فتح أبواب ستاد القاهرة لاستقبال الجماهير

بوتين

بوتين يفجر مفاجأة عن انهيار الاتحاد السوفيتي

الخارجية الروسية: لا نملك معلوملت موثقة عن متقل "البغدادي"

الحياة السياسية

أبو بكر البغدادي
أبو بكر البغدادي

الدويني فولي

أخبار متعلقة
#

موسكو: لا صلة بين قمة "النورماندي"وهذا الأمر الهام

#

عمرو أديب: "لدينا مشكلة بهذا الأمر الخطير.. وبحذر منه من سنين"

#

روسيا تدعو إسرائيل للتخلي عن هدم منازل الفلسطينيين بالقدس

#

مفاجأة.. برغم التهديدات إيران تمتلك النووي بعد عام

واشنطن

الخارجية الروسية

البغدادى

أكد وزير الخارجية الروسي، أوليج سيرومولوتوف،اليوم الجمعة، أن الجيش الروسي لا يملك معلومات موثوقة ومؤكدة بشأن مقتل زعيم تنظيم "داعش" الإرهابي،أبو بكر البغدادي، لذا لا نستطيع تأكيد مقتله.

وصرح وزير الخارجية الروسي لوكالة "سبوتنيك"، لا توجد لدى جنودنا، الذين يعملون على الأرض معلومات موثوقة حول حقيقة ونتائج عملية مقتل  أبو بكر البغدادي.

وكان قد أعنلت القوات الأمريكية، مقتل زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي، إثر محاولة هروبه الي الحدود التركية، هو وزوجتاه.


تقييم الموضوع:

النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

أسعد كل الناس.. ثم مات تعيسًا!

محمود سلطان

الدولة الأموية..(الدولة فى خدمة الأمة)

د. هشام الحمامي

((ما عاش كاهن بالمعاش))

القس مكاريوس فهيم قليني

الصدمة الحضارية الأولى

ياسر أنور

سد النهضة في واشنطن !

طه خليفة

لغة لا تموت

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» بالأسماء.. حكام مباراة الاتحاد والمحرق البحريني
» عودة التعاون المخابراتي بين كوريا و طوكيو
» "الفجل الأحمر " العلاج السحري لهذه الأمراض
» رئيس يعين شقيقه رئيس للوزراء في هذه الدولة
» الأهلى راحة 24 ساعة من التدريبات قبل مواجهة الجونة
» تعرف علي أعراض النوبة القلبية قبل حدوثها بشهر
» إعادة فتح ميناء" أم قصر"
» العثور علي سفينة نوح شرق تركيا
» تعرف علي أسعار الخضار والفاكهة اليوم
» خزينة الزمالك تنتعش بـ 6 مليون جنيه
» عمليات مختلفة لـ 21 ألف طالب..بـ 31 مدرسة

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    02:39 م

  • فجر

    05:06

  • شروق

    06:33

  • ظهر

    11:46

  • عصر

    14:39

  • مغرب

    16:59

  • عشاء

    18:29

من الى
فيس بوك
عمال نظافة
أرشيفية
أرشيفية
ذباب