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إعادة فتح ميناء" أم قصر"

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ميناء ام قصر
ميناء ام قصر

متابعات - الدويني فولي

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بغداد

ميناء ام قصر

ام قصر

أعادت قوات الأمن فتح ميناء أم قصر اليوم بعدما فرقت المتظاهرين الذين كانوا يغلقون مدخله منذ يوم الإثنين الماضي، فيما أصيب أكثر من 20 متظاهرا في مواجهات مع قوات الأمن علي جسر الأحرار وسط بغداد اختناقا بالغاز المسيل للدموع، حسبما نشرت وكالة رويتر.

وأشار مسئولون بالميناء إلي أنه لم تستأنف العمليات في الميناء الذي يستورد عبره الشحنات والزيوت النباتية والسكر، والذي تعتمد عليه بغداد بدرجة كبيرة.

جدير بالذكر أن مصادر عراقية أعلنت في وقت سابق أن 14 قتيلا سقطوا أثناء تفريق قوات الأمن للمتظاهرين عند جسر الأحرار خلال الساعات الـ 24 الأخيرة.


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