شاهد..احتراق مجسم الثورة في ساحة الشهداء بلبنان

أفادت تقارير محلية، بحرق مجسم الثورة في ساحة الشهداء في العاصمة اللبنانية، بيروت، موضحين أن ملثمين أشعلوا النار بالمجسم، ثم فروا هاربين، ويتم حاليًا تجهيز مجسم جديد لتثبيته مرة أخري .

في المقابل،دعا المتظاهرون الي مسيرة سلمية، اليوم الجمعة، في بيان جديد لهم، وذلك تزامنًا مع ذكري عيد الاستقلال، ورفضهم لكلمة الرئيس اللبناني، ميشال عون .

وبحسب البيان، فقد تم تجديد مطالب الثورة من خلال انطلاق مظاهرات في مختلف المناطق اللبنانية، والتي يأتي على رأسها تكليف رئيس حكومة جديد من خارج منظومة الحكم الحالية، بالإضافة إلى تأليف حكومة مؤقتة مستقلة مهمتها إنقاذ لبنان من الأزمة الاقتصادية، واستقلالية القضاء، فضلا عن الدعوة لإجراء انتخابات برلمانية مبكرة.

وكان قد فتحت قوات الأمن، اليوم الجمعة، بعض الطرقات التي تم إغلاقها من قبل المحتجين، بعد انتهاء كلمة الرئيس اللبناني في عيد الاستقلال، تعبيرًا عن رفضهم .



