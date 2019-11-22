تعرف علي حقيقة منع رحلات الطيران الروسية لمصر

22 نوفمبر 2019 - 11:18 ص

نفي رئاسة مجلس الوزراء التقارير التي تم تداولها عن تأخير الرحلات الروسية إلي مصر، في مواقع إخبارية روسية.

و أشار المجلس في البيان الذي أصدره إلي أن وزارة الطيران المدني نفت تماما صحة هذه الأخبار، وأنها تواصلت مع السفارة الروسية ونفت خلال بيان لها ما تم تداوله بهذا الشأن.

و أضافت السفارة أن هناك تعاونا وثيقا بين القيادة المصرية والروسية لسرعة استئناف رحلات الطيران بين روسيا ومصر.

جدير بالذكر أنه تم إيقاف رحلات روسيا إلي مصر في أكتوبر 2015 بعد سقوط طائرة ركاب روسية فوق شبه جنوب سيناء بعد إقلاعها من منتجع بشرم الشيخ ومقتل 224 شخص ، هم ركاب الطائرة وطاقم الطائرة.