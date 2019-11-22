  • الجمعة 22 نوفمبر 2019
  • بتوقيت مصر01:20 م
بحث متقدم
الشوباشي

الشوباشي: وقت الانفجار محدش هيقدر يقف قصادنا

واتساب

"تليجرام" يوجه ضربة موجعة لمستخدمى «واتساب»

بث مباشر من داخل فندق

بث مباشر من داخل غرفة.. يحول فندق إلى العالمية

الطيران الروسي

تعرف علي حقيقة منع رحلات الطيران الروسية لمصر

عكاشة

عكاشة: "الحسبة طلعت غلط يا عكش"

حمير

استخدام جلود الحمير في علاج "فقر الدم"

مجسم الثورة

شاهد..احتراق مجسم الثورة في ساحة الشهداء بلبنان

غادة والي

المرشحون لشغل منصب وزير التضامن

ستاد القاهرة

موعد فتح أبواب ستاد القاهرة لاستقبال الجماهير

بوتين

بوتين يفجر مفاجأة عن انهيار الاتحاد السوفيتي

عمومية رويال ريسورسز تعتمد الخطة الاستثمارية

مال وأعمال

سامح فهمي
سامح فهمي

متابعات - سارة أشرف

أخبار متعلقة
#

وزيرة الثقافة تعتمد خطة الإنتاج الجديد لمسارح الدولة

#

اللجنة المشرفة تعلن نجاح عمومية الزمالك

#

«عمومية الزمالك» تستقبل أعضاءها

#

رسميًا.. التعليم تعتمد مواعيد بدء الدراسة 11 سبتمبر

البترول

المعادى

قطاع البترول

عقدت شركة رويال ريسورسيز اجتماع جمعيتها العمومية العادية بمقر الشركة بالمعادي، وهي أحد أهم الشركات الوطنية المصرية العاملة في قطاع البترول وقائد التحالف الفائز بحق امتياز حقل طائر البحر بمنطقة خليج السويس والذي يعتبر صاحب ثاني أكبر منحة توقيع للحكومة المصرية في تاريخ قطاع البترول ،

و أشاد المساهمون أعضاء الجمعية العمومية بالمجهودات الكبيرة لإدارة الشركة علي السعي في تحقيق طفرة في هذا المجال و إدخال استثمارات خارجيه مباشره تكون نواه لدخول مستثمرين جدد و شركات عملاقه تماشيا مع سياسة الدولة الناجحة في هذا القطاع وغيره من القطاعات الحيوية.

و تم عرض تقرير مجلس الإدارة علي الجمعية العمومية للشركة والذي أشار إلي للعروض الاستثمارية المتاحة وعرضها علي المساهمين لانتقاء أفضلها.

و في نهاية الاجتماع جدد المساهمين الثقة في مجلس إدارة الشركة وتقدموا بالشكر لجميع موظفي الشركة وشكر خاص للعضوين المنتدبين للشركة،  المهندس  سامح فهمي العضو المنتدب للشئون الفنية والاقتصادية و محمود فراج العضو المنتدب للشئون المالية والإدارية.

 

 

 

 

 


تقييم الموضوع:

النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

أسعد كل الناس.. ثم مات تعيسًا!

محمود سلطان

الدولة الأموية..(الدولة فى خدمة الأمة)

د. هشام الحمامي

((ما عاش كاهن بالمعاش))

القس مكاريوس فهيم قليني

الصدمة الحضارية الأولى

ياسر أنور

سد النهضة في واشنطن !

طه خليفة

لغة لا تموت

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» بالأسماء.. حكام مباراة الاتحاد والمحرق البحريني
» عودة التعاون المخابراتي بين كوريا و طوكيو
» "الفجل الأحمر " العلاج السحري لهذه الأمراض
» رئيس يعين شقيقه رئيس للوزراء في هذه الدولة
» الأهلى راحة 24 ساعة من التدريبات قبل مواجهة الجونة
» تعرف علي أعراض النوبة القلبية قبل حدوثها بشهر
» إعادة فتح ميناء" أم قصر"
» العثور علي سفينة نوح شرق تركيا
» تعرف علي أسعار الخضار والفاكهة اليوم
» خزينة الزمالك تنتعش بـ 6 مليون جنيه
» عمليات مختلفة لـ 21 ألف طالب..بـ 31 مدرسة

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    02:39 م

  • فجر

    05:06

  • شروق

    06:33

  • ظهر

    11:46

  • عصر

    14:39

  • مغرب

    16:59

  • عشاء

    18:29

من الى
فيس بوك
عمال نظافة
أرشيفية
أرشيفية
ذباب