الشوباشي: وقت الانفجار محدش هيقدر يقف قصادنا

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إسرائيل

أمريكا

ترامب

إكسترا نيوز

فريدة الشوباشي

أبدت الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي، غضبها من تأييد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لقيام الاحتلال الإسرائيلي ببناء المستوطنات.

وقالت"الشوباشي"، خلال لقائها بفضائية " إكسترا نيوز"، هناك مشروع لتمزيق الوطني العربي ، مطالبة القادة العرب بأن يكونوا على أتم الاستعداد لمواجهة هذا المخطط، وعدم إتاحة الفرصة للأعداء.

 وأضافت" الشوباشي"، :" أمريكا عاوزة تلهي الدول العربية بالقضية الفلسطينية عشان منفكرش في المخطط اللي بتعمله، ترامب أول رئيس يدي شرعية للاحتلال الإسرائيلي، معقبة :" لو جه وقت الانفجار محدش هيقدر يقف قصادنا ولا 100 ترامب"

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