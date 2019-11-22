الشوباشي: وقت الانفجار محدش هيقدر يقف قصادنا

22 نوفمبر 2019 - 12:48 م

أبدت الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي، غضبها من تأييد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لقيام الاحتلال الإسرائيلي ببناء المستوطنات.



وقالت"الشوباشي"، خلال لقائها بفضائية " إكسترا نيوز"، هناك مشروع لتمزيق الوطني العربي ، مطالبة القادة العرب بأن يكونوا على أتم الاستعداد لمواجهة هذا المخطط، وعدم إتاحة الفرصة للأعداء.



وأضافت" الشوباشي"، :" أمريكا عاوزة تلهي الدول العربية بالقضية الفلسطينية عشان منفكرش في المخطط اللي بتعمله، ترامب أول رئيس يدي شرعية للاحتلال الإسرائيلي، معقبة :" لو جه وقت الانفجار محدش هيقدر يقف قصادنا ولا 100 ترامب"

