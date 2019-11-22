"تليجرام" يوجه ضربة موجعة لمستخدمى «واتساب»

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وكالات - سارة أشرف

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قال بافيل دوروف مؤسس تليجرام، إن واتساب تستخدمه وكالات التجسس كأداة للمراقبة، فى ظل المشكلة الأمنية الكبيرة التى يعانى منها التطبيق.

ونبه "دروف" قائلا الثغرة الأمنية تتيح للقراصنة اختراق أجهزة مستخدمي التطبيق، عن طريق مقطع فيديو MP4 ، حيث يمكن للثغرة التي حملت كود "CVE-2019-11931″ ، اختراق هواتف المستخدمين والتحكم فيها عن بعد، والوصول للملفات المخزنة على الهاتف، وسرقة بيانات المستخدمين.

وشبه دوروف "واتساب" بحصان طروادة، والذي يُستخدم للتجسس على صور المستخدمين ورسائلهم عبر تطبيقات أخرى.


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