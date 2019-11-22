بث مباشر من داخل غرفة.. يحول فندق إلى العالمية

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بث مباشر

دولار

اليابان

فندق

العالمية

حوّل حفيد سيدة عجوز باليابان فندقا تمتلكها جدته إلى العالمية بطريقة بسيطة وغير مكلفة.

وبحسب ما تم تداوله فإن الفندق الذي تملكه جدته ويديره حفيدها ، فقد أراد القيام بفكرة مبتكرة للترويج للفندق، فاختار غرفة واحدة يكون ثمن الليلة فيها دولار واحد فقط .

واشترط حفيد السيدة العجوز شرط أن يقبل النزيل مقابل إقامته ببث مباشر على الإنترنت تلك الليلة.

الفكرة جعلتهم يتصدرون الصحف العالمية وأتى الناس لزيارتهم واشتهر الفندق.

يذكر أن اليابان طوّرت من فنادقها في السنوات الأخيرة، حيث جعلت الروبوتات هي القائمة على خدمة النزلاء.

كما طورت أيضا من فكرة الفنادق المتحركة، حيث  عرضت فكرة لفندق متحرك على سقف قطار يجوب جميع مدن اليابان.


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