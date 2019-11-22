قرقاش: الدول العربية لا تصلح بها هذه السياسات

22 نوفمبر 2019 - 01:20 م

دون وزير الدولة لشئون الخارجية الإماراتية أنور قرقاش، علي صفحته الرسمية علي موقع التدوينات" تويتر" تغريدة عن سياسات المحاور التي وصفها بأنها أثبتت فشلها مرارا وتكرارا في منطقتنا والعالم.

وكتب قائلا:" سياسات المحاور أثبتت فشلها مرارا وتكرارا في منطقتنا والعالم، فكيف إذا كانت هذه المحاور معتمدة على العواطف والتمنيات دون حقائق اقتصادية وجغرافية مساندة، الظواهر الإعلامية والعاطفية قصيرة الأمد ولن تترك أثرا على الحقائق والتوازنات الحقيقية على الأرض".







