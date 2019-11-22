مجددا.. إلهام شاهين: الشعراوي تحدث في قضايا ليست من الدين

قالت الفنانة إلهام شاهين، إن رجال الدين يتحدثون عن الدين في قضايا لم ترد في الدين أساسا.

قالت الفنانة إلهام شاهين، إن رجال الدين يتحدثون عن الدين في قضايا لم ترد في الدين أساسا.