مسلمون يطالبون بإعادة بناء الكنيسة الإنجيلية بسوهاج

22 نوفمبر 2019 - 01:28 م

طالب مسلمون وعدد من أئمة المساجد بقرية الصفيحة مركز طهطا بمحافظة سوهاج بإعادة بناء الكنيسة الإنجيلية التي تهدمت حوائطها، وتساقط سقفها.

وأكد محمد مختار الواعظ بوزارة الأوقاف، أثناء الندوة التي نظمتها لجنة الحوار بمجمع سوهاج الإنجيلي، ضرورة العمل معًا لبناء الوطن والمجتمع.

وشدد القس رفعت فكري رئيس مجلس الحوار والعلاقات المسكونية بسنودس النيل الإنجيلي، على ضرورة قبول الآخر، ونبذ التعصب، ورفض خطاب الكراهية، وترسيخ مفهوم القيم المشتركة بين المسلمين والمسيحيين لتحقيق الترابط والوحدة بين عناصر المجتمع.