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هذا ما طلبه "بوتفليقة" من مرشح الرئاسة الجزائرية

الحياة السياسية

عبد العزيز بوتفليقة
عبد العزيز بوتفليقة

علي محمود

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عبد العزيز بوتفليقة

الرئيس الجزائري

انتخابات الرئاسة الجزائرية

اتصال بوتفليقة

عبد القادر بن قرينة

قال مرشح الانتخابات الرئاسية الجزائرية عبد القادر بن قرينة، إنه تلقى اتصالا من الرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة، وشقيقه السعيد.

ونقل موقع "النهار" عن بن قرينة، خلال تجمع شعبي لحملته الانتخابية:" بوتفليقة كلمني عن طريق رئيسي مؤسستين، أحدهما في السجن، والآخر خارجه".

وأضاف بن قرينة،:" قالا لي إن السعيد بوتفليقة يريد لقائي، فرفضت، وعادا مجددا قائلين أن الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة يريد لقائي".

وأشار المرشح الرئاسي، إلى أن موضوع اللقاء كان " سن دستور جديد، وتأسيس فيدراليات، ومجلس تأسيسي للدولة الجزائرية، موضحا أنه لا توجد حاجة لمجلس تأسيسي ولا تأسيس فيدراليات.

يذكر أن بن قرينة، أحد المرشحين الخمسة للانتخابات الجزائرية المقرر إجراؤها 12 ديسمبر المقبل.  


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