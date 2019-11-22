هذا ما طلبه "بوتفليقة" من مرشح الرئاسة الجزائرية

22 نوفمبر 2019 - 02:12 م

قال مرشح الانتخابات الرئاسية الجزائرية عبد القادر بن قرينة، إنه تلقى اتصالا من الرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة، وشقيقه السعيد.

ونقل موقع "النهار" عن بن قرينة، خلال تجمع شعبي لحملته الانتخابية:" بوتفليقة كلمني عن طريق رئيسي مؤسستين، أحدهما في السجن، والآخر خارجه".

وأضاف بن قرينة،:" قالا لي إن السعيد بوتفليقة يريد لقائي، فرفضت، وعادا مجددا قائلين أن الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة يريد لقائي".

وأشار المرشح الرئاسي، إلى أن موضوع اللقاء كان " سن دستور جديد، وتأسيس فيدراليات، ومجلس تأسيسي للدولة الجزائرية، موضحا أنه لا توجد حاجة لمجلس تأسيسي ولا تأسيس فيدراليات.

يذكر أن بن قرينة، أحد المرشحين الخمسة للانتخابات الجزائرية المقرر إجراؤها 12 ديسمبر المقبل.