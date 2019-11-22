» الاستعدادات الأخيرة للعرض المدني للاحتفال بعيد الاستقلال اللبناني

متابعات - أمينة عبد العال
ينطلق بعد قليل العرض المدني لإحياء ذكري عيد الاستقلال اللبناني والذي يضم فئات مختلفة من طوائف الشعب، لإظهار صورة جميلة عن لبنان وتكريم الشهداء.
وينطلق العرض من جانب فندق "لوغراي" وينتهي عند ساحة الشهداء.
فوج المشاة #لبنان_ينتفض pic.twitter.com/CUAfMUKYSH— Larissa Aoun (@LarissaAounSky) November 22, 2019
فوج الرياضيين #لبنان_ينتفض pic.twitter.com/4UpyVMbbKF— Larissa Aoun (@LarissaAounSky) November 22, 2019
الاف اللبنانيين ينتظرون انطلاق العرض المدني للاستقلال #لبنان_ينتفض pic.twitter.com/NKfL9qzMrO— Larissa Aoun (@LarissaAounSky) November 22, 2019
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