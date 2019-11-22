رئيس لجنة "عزل ترامب": التهم تفوق فضيحة "ووترجيت"

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الكونجرس الامريكي

عزل ترامب

الديمقراطيون

لجنة عزل ترامب

فضيحة ووترجيت

كشف آدم شيف رئيس لجنة التحقيق الخاصة بعزل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن التهم المنسوبة للأخير، "أخطر بكثير"؛ مما ارتكبه الرئيس الأسبق ريتشارد نيكسون.

وقال شيف، في ختام جلسات الاستماع في الكونجرس الأمريكي، إن "ما لدينا هنا أخطر بكثير، نحن نتحدث عن تجميد مساعدة عسكرية لحليف في حالة حرب"، في إشارة إلى أوكرانيا.

وشدد شيف، على أن "هذا يتجاوز بكثير ما اقترفه نيكسون"، الذي استقال عام 1974؛ لتجنب إجراءات عزل أكيدة على خلفية فضيحة "ووترجيت"، وأضاف: "لا يوجد ما هو أكثر خطورة من رئيس غير أخلاقي يعتقد أنه فوق القانون".

ويسعى الديمقراطيون إلى إثبات أن ترامب ربط تقديم مساعدة عسكرية لأوكرانيا بقيمة 400 مليون دولار، وزيارة للرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إلى البيت الأبيض، بحصوله على تعهد من أوكرانيا بفتح تحقيق مع جو بايدن، نائب الرئيس الأمريكي السابق، وابنه هانتر الذي شغل سابقا منصب عضو في مجلس إدارة شركة نفطية أوكرانية.

يذكر أن التحقيق الرامي إلى عزل ترامب حول مكالمة هاتفية تمت بين ترامب وزيلينسكي الصيف الماضي.

وكشف البيت الأبيض، أن ترامب يريد أن تمضي محاكمته بغرض العزل قدما في مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريون.


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