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الأوقاف تنظم دورة تأهيلية للواعظات المعينات

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متابعات- الدويني فولي

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الأوقاف

مراجعة

الواعظات

دورة تأهيلية

تنظم وزارة الأوقاف دورة تأهيلية للواعظات المعينات تستمر لمدة أربعة أيام ابتداء من الخميس المقبل 28 / 11 /2019م إلى الأحد 1 / 12 / 2019م بمعسكر أبي بكر الصديق التدريبي بالإسكندرية، إضافة إلى جميع الواعظات المتطوعات بمحافظة الإسكندرية ، ثم يعقبها امتحان الدورة للواعظات المعينات يوم السبت الموافق 7 / 12 / 2019م بمسجد النور بالعباسية بالقاهرة.

وتأتي الدورة في سبيل اهتمام وزارة الأوقاف بالعمل على رفع كفاءة ومهارات جميع العاملين بها في مختلف الجوانب العلمية والتثقيفية.


وتشمل الدورة مراجعة ومناقشة الكتب التالية، كتاب مفاهيم يجب أن تصحح، وضلالات الإرهابيين وتفنيدها، الفهم المقاصدي للنسة النبوية، قواعد الفقه الكلية، الحج والعمرة مناسك وأسرار، والتيسير في الحج .


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