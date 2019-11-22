كلوب يكشف موعد عودة صلاح من الإصابة

كشف الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول عن موقف محمد صلاح لاعب المنتخب الوطني من المشاركة في مباراة كريستال بالاس غدا السبت بالجولة الـ13 من الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج".

وقال كلوب في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "لا يمكنني تأكيد مشاركة صلاح أو روبيرتسون أو ماتيب وهناك فابينهو وفيرمينو وفينالدوم جميعهم لعبوا يوم الثلاثاء الماضي، سنرى كيف سيكون رد فعلهم. لم يعد أي شخص مصابا".

وأضاف كلوب: "صلاح تدرب منفردًا أولًا لمدة يوم وأمس تدرب مع المجموعة على بعض الأشياء، نحن ننتظر جلسة أخرى مهمة قبل المباراة لنرى كيف يبدو حالة اللاعب ورد فعله ومن ثم يمكننا اتخاذ القرار. إصابته ليست سيئة لكن ما زال يُعاني منها وهذه هي المشكلة. علينا أن نكون حذرين للغاية".