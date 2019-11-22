» قبيل المباراة.. «تذكرتي» تعلن نفاذ تذاكر نهائي كأس الأمم

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الجماهير في مدرجات استاد القاهرة
الجماهير في مدرجات استاد القاهرة

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نهائي كأس الأمم

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أعلنت شركة تذكرتي نفاد تذاكر مباراة المنتخب الأوليمبي أمام كوت ديفوار، المقرر لها في الثامنة مساء اليوم، في نهائي بطولة أمم أفريقيا للشباب تحت 23 عاما، والمقرر إقامتها على ملعب استاد القاهرة.

ومن المنتظر أن يكون استاد القاهرة ممتلأ عن آخره في لقاء اليوم، على غرار ما حدث في مباراة جنوب أفريقيا الأخيرة بالدور نصف النهائي، والتي انتهت بفوز الفراعنة بثلاثية نظيفة، وحضرها 70 ألف متفرج.

وعلى الرغم من أن منتخبي مصر وكوت ديفوار ضمنا التأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020، فإن كل منتخب يحلم بمشهد التتويج وحصد لقب البطولة والتفوق في مباراة اليوم المرتقبة.

ويلتقي منتخب غانا نظيره جنوب أفريقيا، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع والتي أصبح لها أهمية خاصة، لأنها ستحسم الطرف الثالث المتأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020 مع منتخبي مصر وكوت ديفوار، حيث تحصل المنتخبات أصحاب المراكز الثلاثة الأولى على تأشيرة المشاركة في الحدث العالمي المقرر إقامته في طوكيو، أغسطس العام المقبل.

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