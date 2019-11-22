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أول تعليق من «غادة والي» على اختيارها مديرًا لمنظمة أممية

الحياة السياسية

غادة والي وزيرة التضامن
غادة والي وزيرة التضامن

أحمد سالم

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منظمة الأمم المتحدة

السيسي

غادة والى

وزيرة التضامن

شكرت الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي رشحها لمنصب المدير التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة المعنية بالمخدرات والجريمة UNODC ، والمدير العام لمنظمة الأمم المتحدة في فيينا UNOV ، ودعمها حتى الوصول إليه، معربة عن امتنانها لجهود مؤسسة الخارجية المصرية العريقة.

وقالت والي في تصريحات صحفية، إن اختيارها يعكس التقدير الدولي  للدور المصري في الساحة الدولية.

وأضافت والي، أن حماسها لهذا المنصب يرتبط بطبيعة القضايا والموضوعات المهمة التي تتصدى لها منظمة الأمم المتحدة للجريمة والمخدرات، وهي أهم القضايا المؤثرة في التنمية المستدامة على الساحة الدولية.

وأشارت إلى أن الجريمة المنظمة والمخدرات والفساد هي ما يحرم المجتمعات من ثمار التنمية، وأن الاتجار في البشر من أخطر ما يهدد كرامة الإنسان خاصة النساء والأطفال ناهيك عن الإرهاب الذي يعاني منه العالم والذي تتصدى له هذه المنظمة المرموقة، ويشكل الإرهاب خطرا غير مسبوقٍ على التنمية والإنسانية.


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