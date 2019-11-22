البرهان: حلايب وشلاتين مصرية وسنعمل على استعادتها

قال الفريق أول عبد الفتاح البرهان، إن بلاده ستعمل استعادة حلايب وشلاتين، مشيرًا إلى أن المنطقة سودانية، وأن إن القيادة الجديدة لم تبحث مع القيادة المصرية قضية حلايب وشلاتين من قبل.

وتعد هذه هي المرة الأولى التي يتحدث فيها رئيس المجلس السيادي السوداني عن قضية حلايب وشلاتين على المستوى الإعلامي، وذلك ردًا على سؤال مباشر من مذيع قناة "الجزيرة" القطرية.

وتجنب البرهان الإسهاب في الخوض بهذه المسألة الخلافية مع مصر، مكتفيا بإجابة مقتضبة على سؤال المذيع: هل حلايب وشلاتين سودانية أم مصرية؟

وأشار إلى أن هذا الملف شغل الرأي العام في السودان، وهذه القضية فيها الكثير من الإجراءات التي يعمل عليها السودان وستظل قائمة".

وقام خلاف بين مصري والسودان على مثلث حلايب وشلاتين وأبو رماد منذ 6 عقود.