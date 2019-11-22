إطلاق القمر الصناعي "طيبة 1" في الحادية عشر مساءًا

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كوريا الجنوبية

القمر الصناعي

طيبة 1

ينطلق مساء اليوم القمر الصناعي المصري الأول للاتصالات "طيبة -1" ليصل إلى موقعه المداري المخصص له، حيث سيتم الإطلاق بواسطة شركة "آريان سبيس" الفرنسية على صاروخ الإطلاق آريان-5، وذلك من قاعدة الإطلاق بمدينة "كورو"  بإقليم "جويانا الفرنسى" بأمريكا الجنوبية.

ومن المخطط أن تصل فترة عمل "طيبة -1" إلى أكثر من خمسة عشر عاماً بما يساهم فى توفير خدمات الإنترنت عريض النطاق للأفراد والشركات بمصر وبعض دول شمال أفريقيا ودول حوض النيل.

وسيتم بث عملية الإطلاق فى تمام الساعة الحادية عشر وثماني دقائق مساءً بتوقيت القاهرة على الهواء مباشرة بجميع القنوات المحلية والفضائية المصرية ليتابع ملايين المصريين إطلاق قمرهم الصناعى الأول للاتصالات إلى مداره النهائى.

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