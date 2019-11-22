"السيسي" يفتتح منتدى إفريقيا بالعاصمة الإدارية بعد قليل

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منتدى إفريقيا بالعاصمة الإدارية

يفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، قليل فعاليات منتدى إفريقيا 2019، المقام بالعاصمة الإدارية.

ووصل "السيسي" منذ قليل إلى مقر انعقاد المؤتمر، الذي يستضيفه فندق الماسة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

يشار إلى أن المؤتمر يقام تحت شعار "استثمر فى إفريقيا 2019"، حيث من المقرر أن يستعرض عددا من المشروعات الكبرى لتعزيز التنمية وزيادة الاستثمارات والتبادل التجارى بين الدول الافريقية ولاسيما فى قطاعات الطاقة والبنية التحتية والصحة والتصنيع والتطوير التكنولوجي.

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