قبل ساعات.. 3 قنوات مفتوحة تنقل نهائي أمم إفريقيا

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قنوات مفتوحة

نهائي أمم افريقيا

مصر وكوت ديفوار

ينتظر عشاق كرة القدم الأفريقية مساء اليوم، الجمعة مباراة مصر وكوت ديفوار بنهائي كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عامًا.

وتنقل المباراة عبر مجموعة قنوات "بي إن سبورت" الناقل الحصري الفضائي للبطولة بالإضافة إلى قناة "تايم سبورتس" التي تنقل المباراة عبر التردد الأرضي.

وفي السياق ذاته أعلنت 3 قنوات مفتوحة عبر القمر الصناعي " يوتل سات " 9 شرق وهي:

1- قناة Rts 1 السنغالية

التردد: 11881

التصحيح: 2/3

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: عمودي

2- قناة Rts2 السنغالية

تردد القناة: 11900 .

معامل الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500 .

3- قناة ORTM المالية

تردد القناة: 11221.

معدل: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

ترميز القناة: 3/4.


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