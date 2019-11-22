» "ترامب" يستنجد بمجلس الشيوخ خوفًا من عزله

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مجلس الشيوخ

عزل ترامب

استنجد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بمجلس الشيوخ الأمريكي، تزامنًا مع عقد تحقيقات تهدف إلى مساءلته، وقد تؤدي إلى عزله في النهاية.

وقال "ترامب" اليوم الجمعة، إنه يريد محاكمة في مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريون.

وجاءت تصريحات الرئيس الأمريكي في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" بعد ساعات من تأكيد المتحدث باسم البيت الأبيض هوغان جيدلي أن "الرئيس ترامب يريد محاكمة في مجلس الشيوخ لأنه من الواضح أنه المجلس الوحيد الذي يمكن أن يتوقع فيه نزاهة ومعاملة عادلة بموجب الدستور".

يذكر أنه وعلى مدار خمسة أيام، عقدت سلسلة جلسات استماع شملت عددا من المسؤولين السابقين والحاليين في الإدارة الأمريكية، في إطار تحقيقات تهدف إلى مساءلة ترامب.

ويتمحور التحقيق الرامي إلى عزل ترامب حول مكالمة هاتفية تمت بينه والرئيس الأوكراني الصيف الماضي، حيث يسعى الديمقراطيون إلى إثبات أن "ترامب" ربط تقديم مساعدة عسكرية لأوكرانيا بقيمة 400 مليون دولار بحصوله على تعهد من أوكرانيا بفتح تحقيق مع جو بايدن، نائب الرئيس الأمريكي السابق، وابنه هانتر الذي شغل سابقا منصب عضو في مجلس إدارة شركة نفطية أوكرانية.

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