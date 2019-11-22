بالأسماء: لاعبون شباب خطفهم قطار الموت السريع

22 نوفمبر 2019 - 05:59 م

دوّن علاء علي، لاعب الزمالك وبتروجت وعدد من أندية الدورى الممتاز، فصلًا جديدًا فى كتاب اللاعبين الشباب الذين ركبوا قطار الموت السريع، حيث فارق ابن الـ31 عامًا الحياة، بعد صراع قصير مع مرض السرطان.

وكان اللاعب الراحل قد خضع للعديد من الفحوصات، لإجراء عملية جراحية لإزالة ورم خبيث على المخ، قبل أن يتوفى، مودعًا الحياة في ريعان الشباب.

لم يكن "علاء" هو الوحيد الذى رحل عن عالمنا مبكرًا، حيث إن هناك الكثير من اللاعبين الذين خطفهم الموت مبكرًا بدون سابق إنذار سواء داخل الملاعب، أو نتيجة تعرضهم لأزمات صحية طارئة، أو لقوا حتفهم في حوادث مأساوية.

أحمد إكرامي

أحمد إكرامي، حارس مرمى الترسانة السابق، والابن الأكبر لأسطورة حراسة المرمى بالنادى الأهلى إكرامى وشقيق شريف إكرامى حارس مرمى الأحمر حاليًا، والذى توفى فى 4 فبراير 2005، حيث كانت وفاته طبيعية بمنزله عن عمر ناهز 26 عامًا.







محمد عبدالوهاب

أحد أفضل من شغلوا مركز الظهير الأيسر فى تاريخ الكرة المصرية، نجم الأهلى ومنتخب مصر السابق خطفه الموت عام 2006 وكان عمره آنذاك 22 عامًا، وذلك بعد إصابته بأزمة قلبية حادة مفاجئة خلال مشاركته فى تدريبات الفريق الأحمر على ملعب "مختار التتش".

يوسف محيي

توفى يوسف محيي، لاعب الزمالك والاتحاد السكندرى السابق، إثر حادث مرورى فى 27 ديسمبر 2014، وهو فى طريقه من الإسكندرية إلى القاهرة، عن عمر يناهز 19 عامًا، وكانت وفاته بمثابة صدمة في الوسط الرياضي.

محمد فاروق "بنزيم"

رحل محمد فاروق بنزيما، لاعب الاتحاد السكندرى السابق، فى يونيو 2018 إثر إصابته بأزمة قلبية خلال مشاركته فى مباراة ودية مع أصدقائه بقرية "أبا البلد" فى المنيا، عن عمر ناهز 32 عامًا.

أحمد وحيد

أحد نجوم فريق نادى الترسانة ومنتخب مصر للشباب المتوج بلقب بطولة الأمم الإفريقية في 2003 فارق الحياة إثر حادث سيارة أليم فى سبتمبر 2006.

أيمن رمضان

أيمن رمضان، نجم الإسماعيلى وأحد نجوم خط دفاع منتخب مصر للشباب مطلع الألفية الحالية، فارق الحياة بعد اعتزاله اللعبة وبالتحديد فى أغسطس من عام 2013 عن عمر يناهز 36 عامًا.







محمد حازم

تلقت جماهير نادى الإسماعيلى صدمة كبرى ونبأ مفزعًا بوفاة نجم وهداف الدراويش محمد حازم فى نوفمبر 1986، عن عمر يناهز 26 عامًا، فور عودته من لقاء فريقه أمام غزل المحلة فى حادث سيارة.

"رضا"

رحل أسطورة نادى الإسماعيلى محمد مرسى حسين الشهير بـ"رضا" فى سبتمبر من عام 1965، عن عمر يناهز 26 عامًا، إثر حادث سيارة أليم على طريق مصر الإسكندرية الصحراوي.

يوسف بلخوجة

توفى نجم الوداد البيضاوى ومنتخب المغرب فى 29 يناير لعام 2001 إثر أزمة قلبية خلال لقاء الوداد والرجاء بالدورى المغربي، وكان عمره وقتها 26 عامًا.

جواد أقدار

رحل لاعب حسنية أغادير المغربي، عن الحياة إثر أزمة قلبية عقب نهاية إحدى مباريات فريقه أمام النادى القنيطرى فى 21 أكتوبر لعام 2012، عن عمر ناهز 28 عامًا.

الهادى بنرخيصة

توفى نجم الكرة التونسية والترجى السابق فى 4 يناير 1997 خلال مباراة ودية جمعت بين الترجى وأوليمبيك ليون الفرنسي، إثر ابتلاع لسانه خلال اللقاء، ليفارق الحياة عن عمر ناهز 24 عامًا.

سالم سعد

اللاعب الإماراتى هو أحد النجوم العرب الذين خطفهم الموت مبكرًا، نجم فريق الشباب والنصر السابق، وتوفى عام 2009 نتيجة أزمة قلبية مفاجئة خلال التدريبات.

قصى الخوالدة

توفى نجم الفيصلى الأردنى السابق فى 24 نوفمبر لعام 2013، بسبب الاختناق بعد أن بلع لسانه فى إحدى مباريات دورى الشباب

مارك فويه

فارق نجم منتخب الكاميرون السابق مارك فيفيان فويه عام 2003 الحياة خلال مباراة منتخب بلاده ضد كولومبيا فى الدور نصف النهائى لبطولة كأس القارات بفرنسا، إثر أزمة قلبية مفاجئة عن عمر 28 عامًا.

ألبير إيبوسي

تعرض الكاميرونى ألبير إيبوسى لاعب شبيبة القبائل الجزائرى للقتل، نتيجة إلقاء الجماهير الحجارة والألعاب النارية على اللاعبين عقب خسارة الفريق أمام اتحاد الجزائر 2-1 فى 23 أغسطس 2014، وتسبب ذلك فى إصابته فى الرأس وتوفى عن عمر ناهز 24 عامًا.

شيخ تيوتي

توفى شيخ إسماعيل تيوتي، نجم منتخب كوت ديفوار السابق، فى 5 يونيو 2017 عن عمر 30 عامًا إثر إصابته بأزمة قلبية خلال مشاركته فى تدريبات فريقه بكين إنتربريزس الصيني.

باتريك إيكينج

توفى نجم الكاميرون السابق باتريك إيكينج فى 6 مايو 2016 عن عمر يناهز 26 عامًا، وذلك بعد إصابته بنوبة قلبية مفاجئة بعد لحظات من نزوله إلى الملعب خلال مشاركته فى مباراة فريقه دينامو بوخارست ضمن الدورى الروماني.







سيرجينيو

خطف الموت اللاعب البرازيلى سيرجينيو فى 1 أكتوبر 2004 بعدما أصيب بأزمة حادة فى الجهاز التنفسى خلال مباراة فريقه أمام فريق ساو باولو ضمن منافسات الدورى البرازيلي.

ديف لونجهورست

مهاجم نيويورك سيتى الإنجليزى السابق توفى فى سبتمبر 1990، عن عمر يناهز 25 عامًا بعدما سقط أرضًا قبل دقيقتين من نهاية الشوط الأول فى مباراة فريقه أمام لينكولن سيتى بدورى المناطق الإنجليزي، وتبين فيما بعد إصابته بمرض نادر فى القلب تسبب فى وفاته.

بيير ماريو موروسيني

توفى فى 14 أبريل لعام 2012 خلال مشاركته فى مباراة مع فريقه السابق ليفورنو أمام بيسكارا ضمن الجولة 35 من الدورى الإيطالى لكرة القدم، وذلك إثر أزمة قلبية.

دافيد أستوري

توفى دافيد أستوري، قائد فريق فيورنتينا الإيطالي، عن عمر ناهز 31 عامًا، حيث خطفه الموت إثر إصابته بأزمة قلبية مفاجئة خلال وجوده فى معسكر "الفيولا".







ستيفان بتروفيسكي

توفى الأسترالى بتروفيسكى حارس مرمى فريق ميلكا يونايتد الماليزى فى 1 مايو 2016، وذلك بعدما ضربته صاعقة "برق" خلال تدريبات فريقه وتوفى بالمستشفى عن عمر 18 عامًا.

إيمليانو سالا

أثارت وفاة الأرجنتينى إيمليانو سالا فى يناير 2019 ضجة كبيرة فى عالم الساحرة المستديرة، حيث لقى مصرعه إثر حادث سقوط الطائرة التى كان يستقلها من فرنسا إلى ويلز من أجل إتمام انتقاله لناديه الجديد كارديف سيتي، وتم انتشال جثته بعد 3 أسابيع من البحث المتواصل تحت الماء.







دانيال خاركي

من النجوم الذين رحلوا عن عالمنا فى سن مبكرة اللاعب الإسبانى دانيال خاركى مدافع إسبانيول السابق، حيث توفى فى 8 أغسطس 2009، بعد إصابته بأزمة قلبية خلال إحدى مباريات فريقه، وكان عمره 26 عامًا.