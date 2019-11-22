» مبعوث الأمم المتحدة يشكر السعودية على اتفاق الرياض

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الرياض

جريفس

شكر مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن جريفثس، اليوم الجمعة، السعودية على دورها في التوصل لاتفاق الرياض بين اليمنيين.

واعتبر خلال إحاطة حول اليمن في مجلس الأمن الدولي، أن "اتفاق الرياض يمهّد لعملية سلام شاملة في اليمن".

وشدد جريفثس على أن "وتيرة الحرب في اليمن تراجعت كثيراً خلال الأسبوعين الماضيين".

كما أشار جريفيثس إلى "بوادر إيجابية لتنفيذ اتفاق الحديدة" بين الشرعية والحوثيين، مؤكداً أن "الحوادث الأمنية في الحديدة تراجعت بواقع 40%".

إلا أنه أعرب عن قلقه "من تقييد الحوثي لحرية الفريق الأممي في الحديدة".


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