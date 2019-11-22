بلومبرج: السياحة المصرية تحقق إيرادات غير مسبوقة

استضافت قناة بلومبرج العالمية الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة وذلك خلال مشاركة الدكتورة رانيا المشاط في منتدي بلومبرج للاقتصاد الجديد Bloomberg New Economy Forum الذي يُعقد خلال الفترة من 20 وحتي 22 نوفمبر الجاري بجمهورية الصين الشعبية.



واستهلت الوزيرة اللقاء بالإشارة إلى لقائها السابق مع تليفزيون بلومبرج في أبريل 2018 أثناء مشاركتها في سوق دبى للسياحة والسفر ATM والذى أشارت خلاله إلى برنامج الحكومة المصرية للإصلاح الاقتصادي الذى بدأته فى عام 2016 بالتنسيق مع صندق النقد الدولى، موضحة أن برامج صندوق النقد الدولى تعتمد على إصلاحات نقدية ومالية وإصلاحات هيكلية، مضيفة أن الإصلاح الهيكلى يعتبر ركيزة هامة لاستغلال المقومات واطلاق الطاقات الكامنة التي تؤدى لنمو الناتج المحلى ويتم تنفيذه على مستوى القطاعات.

وأوضحت أن السياحة تمثل 15% من إجمالي الناتج المحلى في مصر وبالتالي فإن دورها هام ومؤثر في الاقتصاد في حال تصميم وتنفيذ إصلاحات هيكلية بشكل صحيح، وهو ما قامت به وزارة السياحة.